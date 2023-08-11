Sevgilisini öldürüp parçalara ayırmıştı: Yeni görüntü ve detaylar ortaya çıktı

İspanyol oyuncular Rodolfo Sancho ve Silvia Bronchalo'nun çocukları olan şef Daniel Sancho Bronchalo'nun işlediği korkunç cinayetle ilgili yeni görüntüler ve detaylar paylaşıldı... Suçlu olduğunu kabul eden Bronchalo'nun açıklamaları ise şaşkınlık yarattı.

Sozcu.com.tr

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Tayland’da tatil yaptığı sırada Kolombiyalı doktor sevgilisi Edwin Arrieta Arteaga’yı vahşice öldüren İspanyol Daniel Sancho Bronchalo’nun yeni açıklamaları ve cinayetten önce ve sonra çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

İspanyol oyuncular Rodolfo Sancho ve Silvia Bronchalo’nun çocuğu olan ve YouTube üzerinden yaptığı yemek tarifi videolarıyla tanınan 29 yaşındaki Sancho, cinsel ilişki ve para konusunda yaşanan anlaşmazlık sonrasında Arteaga’yı öldürdüğünü itiraf etti.

Sancho daha sonra Arteaga’yı parçalara ayırarak bazı parçaları denize attığını ve bazılarını ise ormanlık alanlara sakladığını söylemişti. Yakalandıktan sonra bu yerleri polise anlatan Sancho’nun cinayetten sonra arkadaşlarıyla alem yaptığı da ortaya çıktı. Gözaltında tutulan ve yargılanmayı bekleyen Sancho, İspanyol medyasına açıklamalarda bulundu.

Telecinco’ya konuşan Sancho, “Cinayeti itiraf ettikten sonra beni yakalayan Tayland polisleriyle adanın en iyi otelinde bir yemek yedim. Onlara cinayeti çözmeleri için yardımcı oldum ve onlar da bundan çok memnun kaldı. Ben iyi davrandığım için yemek yedik. Ayrıca cep telefonumu da yanımda tutmama izin veriyorlar” dedi.

Sancho, “Ben suçluyum ama ben Edwin’in mahkumuydum. Benim kız arkadaşımla ilişkimi yıkmaya çalışıyordu. Beni hiç yapmadığım şeyleri yapmaya zorluyordu. Edwin 100 milyon doları olan bir adamın neler yapacağını öğreneceğimi söyleyerek beni ve ailemi tehdit etti” dedi.

Öte yandan yerel medya, Sancho’nun cinayeti işlemeden önce ve sonra çekilen güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Bazı görüntülerde Sancho motosikletin arkasında Edwin ile seyahat ederken görülürken bir süre sonra ise tek başına giderken görülüyor. Tek başına motosiklete bindiği sırada arkasında ise bir çanta görülürken, Edwin’in cansız bedeninin parçalarının bu çantanın içinde olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan cinayetten önce Sancho’nun bir süpermarkete giderek bıçak ve keskin aletler satın aldığı da tespit edildi.



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