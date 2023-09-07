Seyreltilmiş uranyum kararı tansiyonu yükseltti

ABD'nin Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyumlu mermi verme kararına Rusya'dan tepki geldi.

Sozcu.com.tr

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ABD Savunma Bakanlığı’nın Ukrayna’ya yönelik yeni savunma yardımı çerçevesinde seyreltilmiş uranyum mermileri verme kararı ABD ve Rusya arasında tansiyonu yükseltti.

Pentagon’dan yapılan açıklamada, mermilerin Abrams tanklarında kullanılacağı bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD’nin Ukrayna’ya uranyumlu mühimmat gönderme kararına tepki göstererek “Seyreltilmiş uranyumlu mermilerin kullanılmasının sonuçlarının sorumluluğu tamamen ABD’nin olacaktır” dedi. Bunun “çok kötü bir gelişme” olduğunu belirten Peskov, bu mühimmatların geçmişte Yugoslavya’da aktif bir şekilde kullanıldığını ve uluslararası kuruluşlar tarafından bile kaydedilen çok üzücü sonuçlara yol açtığını vurguladı.

Peskov, bu mühimmatların kullanımının daha önce onkoloji ve diğer hastalıklardan muzdarip insan sayısını artırdığına dikkati çekerek bu sorunların mühimmatların kullanıldığı bölgelerde bulunanların sonraki nesilleri üzerinde de hissedildiğini dile getirdi. (AA)