Sıcak hava, binlerce kişinin canını aldı

İngiltere’de 2022’de en az 4 bin 507 kişi sıcak hava dolayısıyla hayatını kaybetti. İngiltere’de sıcaklığa bağlı ölümlerin 32 yılda iki kattan fazla arttığı belirtildi.

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İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) yaptığı analize göre, 1988-2022 yılları arasında ülkede hava sıcaklığıyla bağlantılı ölüm ve hastaneye yatış riski iki kattan fazla arttı.

Analize göre, 2022’nin en sıcak günlerinde, yani termometrelerin 40 derecenin üzerine çıktığı günlerde, sıcaklıkla bağlantılı 4 bin 507 kişi öldü. Bu, kayıtlardaki en yüksek rakam.

En yüksek ölüm riski, Londra’da görülüyor.

AVRUPA’DA 60 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Uluslararası kamu sağlığı uzmanlarından oluşan bir grubun geçen yıl yayımladığı araştırmada, Avrupa’da 30 Mayıs-4 Eylül 2022 döneminde 61 bin 672 kişinin sıcaklığa bağlı nedenlerden hayatını kaybettiği, en çok ölümün İtalya, Yunanistan, İspanya ve Portekiz’de görüldüğü kaydedilmişti.

İngiliz Meteoroloji Kurumu’ndan 19 Temmuz 2022’de yapılan açıklamada, ülkede hava sıcaklığının 40,2 derece olarak kaydedildiği, bunun “İngiltere tarihinde bu zamana kadar ölçülen en yüksek sıcaklık” olduğu belirtilmişti.