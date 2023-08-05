Sıcaklarla kavrulan kentte plajlara duş yasağı
İspanya'nın Malaga bölgesinde kuraklık önlemleri kapsamında plajlardaki duşlar devre dışı bırakıldı.
Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki İspanya’nın bazı bölgelerinde su sıkıntısı yaşanmaya başladı.
Malaga Belediye Meclisi, kuraklık krizi nedeniyle tavsiyelere uygun olarak yeni tasarruf tedbirlerini uygulamaya koydu. Önlemler kapsamında, kent plajlarındaki duşlar devre dışı bırakıldı.
Plajlarda sadece ayak yıkama musluklarından sular akarken, kimi tatilciler bu muslukların altına eğilerek, kimileri de musluklardan bir kaba doldurdukları suyu başlarından aşağı dökerek duş almaya çabalıyor.