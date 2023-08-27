Şiddetli yağış sonrası İsviçre’de toprak kayması alarmı

İsviçre'nin güneyindeki Ticino kantonunda ve çevresindeki şiddetli yağışlar toprak kayması riski oluşturuyor.

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Yoğun yağışlardan etkilenen Ticino’nun kuzeyinde heyelan riski sürerken, bu bölgede metrekareye son 72 saatte 280 milimetreden fazla yağmur yağdı.

Malvaglia köyünde yaşanan heyelan nedeniyle bir yol trafiğe kapatıldı.

Şiddetli fırtınalardan Biasca, Locarno ve Valmaggia bölgeleri de etkilendi. Bölgede görev yapan yaklaşık 50 itfaiyeci, heyelan riskine karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Graubünden ve Glarus kantonlarında da aşırı yağışlar görülürken, heyelan tehlikesi de artıyor. Bölgede yarın akşama kadar fırtına ve yağmurun sürmesi bekleniyor.

25 Ağustos’ta Locarno’da etkili olan dolu fırtınası nedeniyle bazı araçlar zarar görmüş ve birkaç kişi de yaralanmıştı.

İsviçre’de geçen hafta etkili olan bunaltıcı sıcaklar yerini yağışlı ve serin havaya bıraktı.

Batı İsviçre ve Cenevre’de de hafta sonu şiddetli yağışlar görüldü. (AA)