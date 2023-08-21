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Sınır kapıları kapandı, ABD’den ‘ülkeyi derhal terk edin’ çağrısı

ABD’nin Minsk Büyükelçiliği, Litvanya’nın Belarus’la bazı sınır kapılarını kapattığını bildirerek, “Polonya, Litvanya ve Letonya hükümetleri, Belarus’la daha fazla sınır kapısının kapatılmasının mümkün olduğunu belirttiler. Belarus’taki ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli.” açıklamasında bulundu.

Yayınlanma: 18:37 - 21 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Sınır kapıları kapandı, ABD’den ‘ülkeyi derhal terk edin’ çağrısı

ABD'nin Minsk Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Litvanya'nın Belarus'la bazı sınır kapılarını kapatma kararı aldığı anımsatıldı.

“POLONYA, LİTVANYA, LETONYA…”

Belarus'a komşu başka Avrupa ülkelerinin de benzer kararlar alabileceğine işaret edilen açıklamada, “Polonya, Litvanya ve Letonya hükümetleri, Belarus'la daha fazla sınır kapısının kapatılmasının mümkün olduğunu belirttiler. Belarus'taki ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli.” ifadelerine yer verildi.

RUSYA VE UKRAYNA ÇAĞRISI DA YAPILDI

ABD vatandaşlarına Belarus'a seyahat gerçekleştirmemeleri uyarısında da bulunulan açıklamada, ABD’nin Minsk Büyükelçiliğinin ülkedeki ABD vatandaşlarına sağlayabileceği yardımın da sınırlı düzeyde olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, ABD vatandaşlarına Rusya ve Ukrayna'ya yönelik seyahat gerçekleştirilmemesi uyarısı da yer aldı. (AA)

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