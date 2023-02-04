Sınırda Türkiye Yunanistan işbirliği

Yunanistan ile Türkiye arasındaki sınırı oluşturan Meriç Nehri’ndeki Kipon Köprüsü ve etrafını iki ülkenin işçileri birlikte temizledi. Evros vali yardımcısı ile İpsala Kaymakamı olay yerinde çalışmaları izledi, ortak poz verdi.

Yaşar ANTER

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Trakya'da Yunanistan ile Türkiye arasındaki sınırı oluşturan Meriç Nehri üzerinde ve Edirne'nin İpsala ilçesi sınırları içerisinde bulunan sınırdaki Kipon Köprüsü, Türk ve Yunan işçilerin ortak gayreti ile temizlendi.

Meriç Nehri'nde meydana gelen taşkınları önlemek ve köprünün güvenilirliğini arttırmak için gerekli çalışmalar iki hafta sürdü ve tamamlandı.

Her iki bölgenin güvenlik güçleri ve sınır polisinin kontrolünde yapılan temizlik çalışmalarını Dedeağaç (Evros) Vali Yardımcısı Dimitris Petrovich ile İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili birlikte inceledi. Birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.