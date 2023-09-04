Sınırdaki kriz G20 zirvesine yansıdı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan'daki G20 Zirvesi'ne katılmayacak. Bazı gözlemcilere göre, Çin aralarındaki sınır ihtilafının yol açtığı anlaşmazlıklardan dolayı Hindistan'ın ev sahipliğindeki zirveyi baltalamaya çalışıyor.

Sozcu.com.tr

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, 9-10 Eylül’de Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi’ne katılmayacağı bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin’de düzenlenen günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, zirvede ülkesini Başbakan Li Çiang’ın temsil edeceğini duyurdu. Şi, G20 liderler zirvelerinin yıllık düzenli gerçekleştirildiği 2008’den bu yana toplantılara bizzat katılmayan ilk Çin Devlet Başkanı olacak.

Şi’nin zirveye katılmayacağına dair haberler, daha önce Batı ve Hint basınında yer almıştı. Zirvenin organizasyonunda yer alan diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde, Çin heyetinin hazırlık toplantılarında Ukrayna Savaşı’ndan ekonomik yükün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında paylaşımına, iklim değişikliğinden sağlığa kadar çok sayıda konuda bir zirve uzlaşmasına karşı itirazlarını dile getirdiği öne sürülmüştü.

ÇİN-HİNDİSTAN SINIRINDA GERİLİM

Bazı Hint gözlemciler, Çin’in aralarındaki sınır ihtilafının yol açtığı anlaşmazlıklardan dolayı “Hindistan’ın ev sahipliğindeki zirveyi baltalamaya çalıştığı” görüşünü dile getirmişti.

Himalayalar’da bulunan ihtilaflı sınır bölgelerindeki gerginliklerin çözümüne yönelik görüşmeler sürse de Pekin ile Yeni Delhi arasında bu konudaki güvensizlik devam ediyor.

Çin Devlet Başkanı Şi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Zirve kapsamında yaptığı gayriresmi görüşmede, görüşmelerin devamı ve bölgedeki gerilimin düşürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. (AA)