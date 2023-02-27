Sırbistan Başbakanı’ndan kritik görüşmeye ilişkin değerlendirme

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ev sahipliğinde yapılacak toplantı öncesi son hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Vucic, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı videoda, bugün Brüksel’de yapılacak kritik toplantıya ilişkin Sırbistan halkına seslendi.

Toplantıya ilişkin gerekli hazırlıkları tamamladığını aktaran Vucic, “Sırbistan yönetimine güvenen ve hükümetin onlar için en iyisini yapacağını düşünen ‘küçük kesime’ teşekkür etmek isterim” dedi.

ABD ile AB’nin tüm üyelerince desteklenen Fransız-Alman Planı’nın görüşüleceği toplantıya işaret eden Vucic, “Bazı belgeleri imzalayacağımız için bizi şimdiden ihanetle suçlayanlar ve imzalamayacağımız belgelerle de 90’lı yıllara döneceğimizi savunanlara diyeceklerim var. Endişe etmeyin. Ne kapitülasyon olacak ne de 90’lı yıllara döneceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Vucic ile Kosova Başbakanı Albin Kurti, Borrell ile üçlü toplantıda bir araya gelecek. Toplantıda, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik AB’nin önerileri görüşülecek.

ORTAK YOL BULUNMAYA ÇALIŞILIYOR

AB, Kosova ile Sırbistan’ın Birliğe entegrasyon sürecinin ilerlemesi için iki ülke arasındaki sorunları giderebilecek nihai bir anlaşmaya varılmasını şart koşuyor.

Taraflar, son olarak ABD ile AB’nin tüm üyelerince desteklenen, kamuoyunda “Fransız-Alman Planı” olarak bilinen metin üzerinde müzakere yürütüyor. Medyaya sızdırılan plana göre, Kosova’nın, ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliği kurulmasına izin vermesi gerekiyor.

Başbakan Kurti, şubat başında Sırp Belediyeler Birliği kurulmasını sunduğu birkaç şartın karşılanması halinde değerlendirebileceğini kaydetmişti.

Sırbistan’dan ise Kosova’nın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve uluslararası kuruluşlara üye olmasına izin vermesi talep ediliyor.

Sırbistan, 2008’de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova’yı kendi toprağı olarak görüyor.

Zaman zaman karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011’de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor. (AA)

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