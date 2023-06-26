Sırbistan-Kosova geriliminde tansiyonu düşüren adım

Sırbistan, gözaltına aldığı 3 Kosovalı polisi serbest bıraktı.

Sozcu.com.tr

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Sırbistan’da “silah bulundurdukları” ve “eylem yapmayı planladıkları” gerekçesiyle 14 Haziran’da gözaltına alınan 3 Kosovalı polisin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi.

Kraljevo Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, Rifat Zeka, Beqir Sefi, Mustafe Shemi hakkında “silah ve patlayıcı madde bulundurmak”tan hazırlanan iddianamenin kabul edildiği, 3 Kosovalı polisin tutuksuz yargılanmak üzere salıverildikleri belirtildi. Kosova Başbakanı Albin Kurti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kaçırılan 3 polisin serbest bırakıldığını teyit ediyoruz. Ailelerine kavuştukları için sevinsek de bu kaçırma ciddi bir insan hakları ihlalidir ve kınanmalıdır. Sırp saldırganlığından hesap sorulmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in kendisini 3 polisin serbest bırakılacağına dair bilgilendirdiğini belirterek, “Geçen hafta Sırbistan’a yaptığım ziyaret kapsamında Kosovalı polislerin serbest bırakılmasını rica etmiştik. Sayın Vucic’in attığı adımı takdirle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sırbistan medyasında Kosovalı polislerin salıverilmesinin ardından Kosova’da gözaltına alınan Kosovalı Sırpların da özgürlüklerine kavuşmalarının gerektiği belirtiliyor.

TANSİYON FIRLAMIŞTI

Sırbistan, 14 Haziran’da Kosovalı emniyet mensupları oldukları belirlenen 3 kişiyi “Sırbistan’da eylem yapmayı planladıkları” gerekçesiyle iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına almış; Kosova, polislerin Sırbistan tarafından “kaçırıldığını” savunmuştu.

Kosova polisi de farklı gerekçelerle yaklaşık 10 Kosovalı Sırp’ı gözaltına almış, Sırbistan bu kişilerin bir an evvel serbest bırakılmasını talep etmişti.

GERİLİM BİR AYDIR SÜRÜYOR

Kosova’nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan’da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs’ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs’ta belediye binalarını koruyan NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Zaman zaman karşı karşıya gelen iki ülkenin gerilmesindeki ana nedenin Sırbistan’ın, 2008’de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova’yı kendi toprağı görmesi olduğu belirtiliyor.

Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda 2011’de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleştirilmesi ve iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulunmasına çalışılıyor. (AA)

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