Sırbistan: Rusya’ya yaptırım uygulamayacağız

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ülkesinin Rusya'ya yaptırım uygulamayacağını bildirdi.

Sozcu.com.tr

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin Rusya’ya yaptırım uygulamayacağını ve Batı ile ilişkileri koparmayacağını ifade etti.

Vucic, Kosova meselesinin çözümünde ABD ile Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen Fransız-Alman Planı’nın kapsamlı ele alındığı Sırbistan Meclisi oturumunun sonunda açıklamalarda bulundu. Ülkesinin önünde zor bir dönemin olduğunu vurgulayan Vucic, “Sırbistan müzakerelerden vazgeçmeyecek, Batı ile ilişkilerini koparmayacak ve Rusya’ya yaptırım uygulamayacak” ifadesini kullandı.

Sırp lider Vucic, “Bu durumdan heyecan duymuyorum ama (Rusya’ya) yaptırım uygulamazsak ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Bu yaptırımları uygulamamanın bedelini ödüyoruz ama bu, liderliğimizin siyasi taahhüdü meselesidir” diye konuştu.

Aleksandar Vucic, Ukrayna’daki savaştan sonra durumun eskisi gibi olmadığını kaydederek, Batılı güçlerin Kosova’daki “sorunu” bir an önce çözmeye çalıştığını söyledi. Meclis oturumunun yarın devam etmesi bekleniyor.

SIRBİSTAN MECLİSİNDE GERGİNLİK

Sırbistan Meclisinde dün sabah saatlerinden başlayan ve Kosova meselesi ile Fransız-Alman Planı’nın görüşüldüğü oturumda gerginlik yaşanmıştı.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in söz aldığı sırada muhalefet milletvekilleri, usul kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Sırp liderin konuşmasını yarıda keserek “İhanet” ve “Kosova’yı vermeyiz” sloganları atmıştı. İktidar milletvekillerinin olaya müdahale etmek istemesiyle Mecliste gerginlik yaşanırken, iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında kısa süreli fiziksel müdahale yaşanmıştı.

Vucic ise sözünü kesmek isteyen milletvekillerini “hain” olarak nitelendirmişti. (AA)

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