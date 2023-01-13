Sırbistan’da bir ayda ikinci amonyak sızıntısı paniği
Sırbistan'da bir ayda ikinci kez yaşanan amonyak sızıntısı nedeniyle 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sırbistan’ın orta kesimlerindeki sanayi kenti olarak bilinen Pancevo’da bulunan fabrikada tanktan sızan amonyak nedeniyle 10 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Pancevo Acil Servisi’nden yapılan açıklamada, sızıntı yüzünden 10 kişinin hastaneye sevk edildiği belirtilerek, önemli bir sorun olmadığı, hastaların sadece solunumda kısa süreli sorun yaşadıkları kaydedildi.
Sırbistan Radyo ve Televizyonunda (RTS) yer alan haberde, sızıntının meydana geldiği tankın sanayi bölgesinin yakınlarındaki kullanılmayan tren raylarında park edilmiş olduğu aktarılarak, bölge yakınlarındaki yerleşim yerlerinin de tedbir amacıyla boşaltıldığı bildirildi.
Sırbistan’da 26 Aralık’ta da amonyak yüklü trenin vagonunun devrilmesi sonucu 51 kişi zehirlenmişti. (AA)