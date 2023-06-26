Sırbistan’dan darbe açıklaması: Türkiye’de de desteklemedik

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Rusya'daki darbe girişimiyle ilgili açıklamasında, "Türkiye'de de desteklemedik, Rusya'da da desteklemiyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandır Vucic, Sırp televizyonuna verdiği röportajda, Rusya’da meydana gelen olayları değerlendirdi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı, Wagner grubunun Rusya’daki isyanının bir silahlı ataklanma olduğunu, dolayısıyla “darbe girişimi” olarak değerlendirilebileceğini vurguladı. Vucic, “Bunu ne Türkiye’de ne de Rusya’da destekledik. Amerika’da ya da başka bir ülkede de desteklemeyiz” dedi.

Sırbistan merkezli TV Pink’e verdiği röportajda Vucic, “Bu, askeri yollarla, silahlı yollarla ve orduyu kullanarak yapılan bir darbe anlamına geliyor. Bunlar izin veremeyeceğiniz şeyler. Bu hem Ukrayna’da savaş alanındaki durum hem de iç siyasi durum için sonuçlar doğuracak bir olay. Dağ fare doğurdu diyenlerin aksine ben bunun derin ve ciddi sonuçları olacağına inanıyorum” diye konuştu.

‘KAN DÖKÜLMEDEN ÇÖZÜLDÜ DEMEK YANLIŞ’

Wagner’in isyanının kan dökülmeden sonuçlandığı yaklaşımının bir yanılgı olduğunu vurgulayan Vucic, “Her şeyin kan dökülmeden sona erdiği doğru değil, çünkü olaylar Rus ordusunun düşürülen helikopterleri ile sona erdi. Putin’in sert ve güçlü tepkisi sayesinde her şey bitti. Bunun büyük sonuçları olacak. Ancak şimdi Rusya Savunma Bakanlığı’nın içinde bulunduğu durum kolay değil. Putin’in özellikle zor bir görevi olacak. Ordusunun motivasyonunu yükseltmesi ve çok sayıda Wagner üyesinin güvenini yeniden kazanması gerekiyor” dedi. (DHA)

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