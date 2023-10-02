Sisi’den üçüncü dönem kararı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde üçüncü kez aday olacağını duyurdu.

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, başkent Kahire’nin doğusunda inşa edilen yeni idari başkentte düzenlenen “Vatan Hikayesi” adlı üç gün süren konferansın kapanış konuşmasında halka seslendi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olmaya karar verdiğini söyleyen Sisi, Mısır halkına Aralık 2023’te gerçekleşecek seçime yoğun şekilde katılmaları çağrısında bulundu.

Halkı, bu seçimleri gerçek siyasi çoğulculuğun başlangıcı yapmaya davet eden Sisi, Mısırlıların sandığa giderek iradelerini dünyaya göstermelerinin önemine işaret etti.

Mısır’da askeri darbenin ardından 2014 yılında düzenlenen ve halkın sadece yüzde 40’ının oy verdiği seçimle cumhurbaşkanlığı görevine gelen Sisi, Mart 2018’de gerçekleşen seçimlerde de oyların yüzde 92’sini alarak yeniden seçilmişti.

2019'da Mısır parlamentosu, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin 2030’a kadar görevde kalmasının önünü açan Anayasa değişikliğini onaylamıştı.

Anayasanın söz konusu maddesi şu şekilde değiştirilmişti:

“Mevcut Cumhurbaşkanı’nın görev süresi 2018’de cumhurbaşkanı seçildiğinin ilanının üzerinden 6 yıl geçtikten sonra sona erer ve bir kere daha seçilebilir.” (AA)