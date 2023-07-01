Sisi’nin tartışmalı çılgın projesi: Mısır yeni başkentini inşa ediyor

Mısır hükümeti tepkilere rağmen ülkenin başkentini Kahire’den çölün ortasında kurulan kente taşıma projesi için harekete geçti. Bazı kesimlere göre yeni başkent, çılgın projeleriyle ünlü Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi’nin iktidarının sonunu getirebilir.

Sozcu.com.tr

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Mısır'da hükümet, uzun süredir gündemde olan ve tartışma yarayan “yeni başkent” projesi için çalışmalara hız verdi.

Mısır basınına göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin Kahire dışında çölde yeni bir başkent kurma planı artık sadece hayal olmaktan çıktı ve yavaş yavaş hayata geçiyor. Ülkede 14 bakanlık ve 30 bine yakın hükümet yetkilisinin “Yeni İdari Başkent” planı için harıl harıl çalıştığı bildirildi.

Bazı hükümet kurumları, Kahire'nin 50 kilometre doğusunda çölün ortasına inşa edilmesi planlanan yeni başkente taşınmaya başladı. İlk aşamasının yüzde 80'lik kısmı tamamlanan “Sisi'nin İkinci Cumhuriyeti”, tepkiler nedeniyle gecikse de hazırlıklar son dönemde büyük hız kazandı.

ÜLKEYİ İFLASA SÜRÜKLEYEBİLİR

İsmi henüz belirlenmeyen ancak 45 milyar dolara mal olması beklenen kentin Mısır ekonomisinin krizde olduğu bir inşa edilmesi de tepkilere yol açıyor. Bazı ekonomistler planın ülkeyi iflasa sürükleyebileceğini belirtirken, Kahire dışındaki yeni ofislere taşınan devlet memurları, her sabah iki saatte işe gittiklerini söyleyerek şikayet ediyor.

700 kilometrekarelik bir alana inşa edilecek yeni başkentte özellikle ordu kurumlarının konuşlandırılması bekleniyor. Modern bir mimariyle tasarlanan kent, aynı zamanda Mısır'da askeri yönetimin gücünün simgesi olacak.

Yeni başkentin merkezinde, dünyanın en uzun bayrak direğinin yükseleceği mermer zeminli bir Halk Meydanı kurulacak. Meydanın iki yanında da Mısır Meclisi ve hükümet binası bulunacak.

Meydanın yanında ayrıca 107 bin kişi kapasiteli Büyük Cami, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Savunma Bakanlığı inşa edilecek.

Şu anda daha çok inşaat işçilerinin çalıştığı kentin, dünyanın en kalabalık şehirlerinden Kahire'nin yükünü hafifletmesi ve konut fiyatlarını düşürmesi de amaçlanıyor

‘MEGA PROJELERİ SİSİ’NİN SONU OLABİLİR’



Çılgın projeleriyle tanınan Sisi'nin “yeni başkent” dışında Süveyş Kanalı'na alternatif yeni bir deniz yolu kurma planı da ülkede büyük tartışma yaratıyor.

Mısır lideri, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde mega projelerle desteğini artırmak istiyor. Bazı kesimlere göreyse, hükümetin projeyi tamamlaması ekonomik nedenlerle çok zor ve Sisi'nin dev projesi nihayetinde iktidarının sonu olabilir.

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