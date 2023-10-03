Sismik hareketlerin alarm verdiği kentte korkutan deprem

Dünyada sismik hareketliliğin en yoğun olduğu bölgelerden biri olan İtalya'nın Campi Flegrei bölgesinde dün meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya yol açtı. Bölge uzun süredir büyük bir yanardağ patlaması korkusu yaşıyor.

Sozcu.com.tr

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Uzun süredir yanardağ hareketliliği nedeniyle sarsıntıların yaşandığı İtalya’nın Napoli kenti 4 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

Ülkenin en aktif yanardağ kuşağının bulunduğu Campi Flegrei’de dün meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem, yarım milyondan fazla kişinin yaşadığı bölgede paniğe yol açtı. Son dönemde sismik aktivitenin arttığı bölgede bir süredir büyük bir yanardağ patlaması korkusu yaşanıyordu.

Geniş bir alanda hissedilen şiddetli sarsıntı nedeniyle bazı binalarda hasar oluşurken binalardan kopan parçalar arabaların üzerine devrildi. İtalya Sivil Savunma yetkilileri, depremde yaralanan olmadığını ve ciddi bir hasar oluşmadığını bildirdi.

Buna karşın uzun süredir büyük deprem korkusuyla panik yaşayan İtalyanlar sarsıntı sonrası sokaklara döküldü. Birçok kişi, depremin Vezüv Yanardağı’nın patlamasına yol açabileceği korkusuyla geceyi sokaklarda geçirdi.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Yanardağ Bilimi Enstitüsü Direktörü Mario Di Vito, bölgede yakın gelecekte daha büyük depremler meydana gelebileceği uyarısında bulunarak hükümete hastane, okul ve kamu kurumlarının binalarında gerekli önlemleri alma çağrısında bulundu.

YANARDAĞDA ‘BÜYÜK PATLAMA’ BEKLENİYOR

Son olarak 1538’de patlayan Campi Flegrei’deki yanardağ çevresinde son dönemde “büyük patlama” söylentileri nedeniyle büyük bir endişe hakim. Bilim insanları, yanardağın patlamak üzere olduğunu belirterek durumu “çok tehlikeli” olarak niteliyor.

Bölgede geçen hafta meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem, son 40 yılın en büyük sarsıntısı olarak kayıtlara geçmiş ve endişeyi artırmıştı.

Son dönemde sıklaşan küçük çaplı depremlerin, yanardağdaki kraterleri ve volkanik yüzeyi zayıflattığı ve yeraltındaki baskıyı artırdığı belirtiliyor. Yetkililer, MS 79 yılında büyük patlamanın yaşandığı Pompei’nin hemen yanında olan bölgede yaşayan yüzlerce kişinin büyük tehlike altında olduğuna dikkat çekiyor.

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