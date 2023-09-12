Siyasetçi ve eşinin yetişkin içerik platformunda videoları ortaya çıktı

ABD'de Demokratlardan aday olan genç siyasetçinin "bahşiş" için eşiyle cinsel ilişkiye girdiği videoları yayınladığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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ABD’de gelecek yıl yapılacak seçimler için hazırlıklar devam ederken Virginia eyaletinin Temsilciler Meclisi adayı olan Susanna Gibson’ın cinsel ilişkiye girdiği videolar ortaya çıktı.

İki çocuk annesi olan 40 yaşındaki hemşirenin yetişkin içeriklerin paylaşıldığı bir sanal platformda eşiyle cinsel ilişkiye girdiği görüntüler yayınlandı. ABD’nin çok okunan tabloid gazetelerinden New York Post’ta yayınlanan haberde 57’inci bölgeden aday olan Gibson ve eşinin cinsel ilişkiye girdiği ve “bahşiş” topladığı belirtildi.

Genç kadının sosyal platformda 5 binden fazla takipçisi olduğu ve çok sayıda bağış topladığı da belirtildi. Görüntülerin ortaya yayınlanmasından sonra Gibson bir açıklama yayınladı. ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post’a konuşan Gibson, “Bu saldırılar beni ve ailemi küçük düşürmek için yapılmıştır. Geri adım atmayacağım, beni susturamayacaklar” dedi.

Virginia yasalarına göre bu içeriklerin tekrar yayınlanması “intikam pornosu yasası” kapsamında suç olarak kabul ediliyor.

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