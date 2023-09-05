Skandal olay: Çin Seddi’ni deldiler

Dünyanın en ünlü yapılarından Çin Seddi'nin yol yapımı sırasında büyük hasar alması ülkeyi ayağa kaldırdı.

Sozcu.com.tr

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Çin, antik dönemlerde farklı gruplara karşı inşa ettiği kilometrelerce uzunluğundaki Çin Seddi’nde oluşan hasarı konuşuyor.

Shanxi bölgesinde yapılan bir yol çalışmasında, yüzlerce yıllık duvarın bir bölümünde büyük hasar oluştuğu ortaya çıktı. İşçilerin, çalışmaları kolaylaştırmak için kestirme yol açmak amacıyla duvarı kazıcı kullanarak deldiği belirtildi.

Polis, biri kadın iki kişinin gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yetkililer, kazıcıyı kısa yoldan geçirmek için duvarın önemli bir bölümünün yıkıldığını, oluşan hasarın geri dönülemez olduğunu bildirdi.

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDE

Bir dönem dünyanın en büyük askeri yapısı olan duvarın yıkılan bölümü, devlet koruması altındaki tarihi eser niteliğinde.

M.Ö. 220’de inşa edilmeye başlayan ve yapımı 1600’lere kadar devam eden Çin Seddi’nin bir bölümünün yok olduğu haberi dünyada da ses getirdi. Çin Seddi, 1987’den bu yana UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunuyor.

Önceki yıllarda da duvarda çeşitli hasarlar oluşmuş, 2016 tarihli bir raporda da Çin Seddi’nin Ming Duvarı olarak anılan bölümün yüzde 30’dan fazlasının yıkıldığı bildirilmişti.