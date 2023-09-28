Şok eden görüntü: ‘Rus uçağı patladı, 140 kişi öldü’

Mali'de pistten çıkan ve infilak eden bir Rus uçağında, aralarında Wagner savaşçılarının da olduğu en az 140 kişinin öldüğü iddiası tartışma yarattı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Batı Afrika ülkesi Mali’de bir Rus uçağının pistten çıkarak patladığını gösteren görüntü tartışma yarattı.

Uçakta aralarında Wagner savaşçılarının da olduğu en az 140 kişinin öldüğü iddia edildi.

Ukraynalı kaynaklara göre İlyuşin II-76 tipi kargo uçağı hafta sonu Mali’nin Gao kentinde iniş sırasında pistten çıkarak infilak etti. Uçakta Mali’de savaşan Wagner savaşçılarının yanı sıra Malili askerlerin de bulunduğu belirtildi.

Wagner’e yakın yayın organları ise uçakta Rus savaşçıların olduğu iddiasını reddetti.

Ukraynalı kaynaklar, uçağın yükseklik ölçen sistemdeki arıza nedeniyle düştüğünü, görüntülere göre bir Belarus kargo şirketine ait olduğunu kaydetti. Uçağın patlama anıyla ilgili görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

Haziranda Moskova hükümetine karşı ayaklanma başlatan Wagner lideri Yevgeni Prigojin ve grubun önde gelen isimlerini taşıyan uçak da geçen ay Rusya’da yere çakılmış, Pirgojin’in ölümü bazı kesimlerce “Rusya lideri Putin’in intikamı” olarak nitelenmişti.