Somaliland’deki çatışmalarda bir haftada 81 kişi öldü

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland güçleri ile muhaliflerin arasında Las Anod kentinde çıkan çatışmalarda son bir haftada 81 kişi öldü, 490 kişi yaralandı.

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Las Anod Hastanesi Genel Müdürü Abdimajid Hüsen Sugulle, yaptığı açıklamada, çatışmada tıp merkezinin dahi bombalandığını ifade ederek, çatışmaların sürmesi halinde yeterli ilaç ve tıbbi malzeme bulamayacaklarını söyledi.

Sugulle, şimdiye kadar 81 kişinin öldüğünü, 490 kişinin de yaralandığını kaydetti.

KENTİN YÜZDE 40’I HARAP DURUMDA

Muhalif grubun sözcülerinden Abdirizak Mohamed Falalug ise “Somaliland 15 yıldır bu bölgede iktidarda, 2007’de girdi ve o zamandan beri bölge halkı kimliği belirsiz kişiler tarafından planlı bir şekilde öldürülüyor. Yerel halk olarak bir komite oluşturduk. Komite olarak gençlerin, çocukların ve kadınların planlı ve kasten öldürülmesine göz yumamayacağımız için Somaliland’den ayrılma kararı verdik.” diye konuştu.

Kentin yüzde 40’ının harap durumda olduğunu ve halkın kenti terk ettiğini aktaran Falalug ayrıca, Cibuti hükümetinin Somaliland askerlerine destek verdiği iddiasında bulundu.

Muhalifler, Somaliland askerlerinin, Sool, Sanaag ve Ceyni bölgelerinden ayrılmasını ve bu bölgelerin Somali devletine bağlanmasını istiyor. (AA)

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