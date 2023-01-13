Son depremler Midilli Adası’nı vurdu

Ege’deki Midilli Adası’nda son 10 gün içerisinde meydana gelen 3.8- 5.2 arasındaki 100’ün üzerindeki deprem adanın birçok binasında hasara yol açtı. Yapılan incelemelerde 51 konut, iş yeri ve kamu dairesinin tamamen kullanılamaz hale geldiği açıklandı.

Yaşar ANTER

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Ege'deki Midilli Adası'nda son on gün içerisinde meydana gelen ve büyüklükleri 3.6 ile 5.2 arasında değişen yüzün üzerindeki deprem ada halkının yaşamını kabusa çevirdi.

Sirçok köy yolunda heyelan meydana gelirken Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından mühendislerin 276 binada yaptığı incelemenin raporları açıklandı.

Sismik Risk Değerlendirme Komisyonu ile birlikte gerçekleştirilen incelemelerde kontrolü yapılan 217 konuttan 42'sinin, 59 işyeri ve kamu dairesinden ise 9'unun kullanılamaz halde olduğu açıklandı.

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