Sörf paylaşımı olay olmuştu: Norveçli bakanın iş telefonundaki uygulama kriz yarattı

Geçen yaz İtalya tatili sırasında paylaştığı pozlar ile tartışma yaratan Norveç'in adalet bakanı Emilie Enger Mehl cep telefonuna yüklediği uygulamanın ifşa olmasıyla ülke gündemine oturdu.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en huzurlu ve mutlu ülkelerinden biri olan ve dünyanın diğer ülkelerine oranla eşit bir gelir dağılımına sahip olmakla tanınan Norveç’te gündem ülkenin genç adalet bakanı Emilie Enger Mehl…

Geçen yaz İtalya’da tatil yaptığı sırada çekilen fotoğraf ve videolarını sosyal medyada paylaşarak ülke gündemine oturan 1993 doğumlu bakan yine tartışmaya neden oldu. Norveç basınında yer alan haberlerde 29 yaşındaki bakana iş için verilen telefonda uygunsuz bir sosyal medya platformunun indirilmiş olduğu belirtildi.

Mehl’in iş telefonundaki uygulamanın Çin merkezli Bytedance isimli şirkete ait TikTok olduğu belirtildi. Cep telefonundaki uygulamanın ifşa olması Norveç kamuoyu ve siyasetinde tartışma yaratırken muhalefet partileri de Mehl’in sorumsuzca davrandığını açıkladı.

TV2’ye konuyla ilgili açıklama yapan Mehl, “Bu tartışma başladığından beri açıkça ve dürüstlükle yanıt verdim. Ben TikTok’u akıllıca kullanıyorum. Fakat ayrıca buradaki bilgilerin uygunsuzca kullanılabileceğinin de farkındayım” ifadesini kullandı. Mehl ayrıca 1.2 milyon Norveçlinin TikTok kullandığını da belirtmişti. Mehl yaptığı açıklamada iş telefonundan bu uygulamayı sildiğini ve şahsi telefonunda kullandığını da aktardı.

Bakanlığı süresince sadece bir ay boyunca uygulamayı kullandığını itiraf eden Mehl’e tepki ise Muhafazakar Parti ve FRP’den geldi. Her iki parti de Mehl’e olan güvenin azaldığını açıkladı.

Instagram, Twitter ve Facebook’un en büyük rakibi olarak bilinen TikTok, Çinli Bytedance isimli şirket tarafından yönetiliyor. Son dönemde TikTok’taki verilerin Çinli yetkililerle paylaşıldığına dair iddialar giderek artmıştı.

SÖRF FOTOĞRAFI TARTIŞMA YARATMIŞTI

Mehl yaz aylarında İtalya’da tatil yaparken çekilmiş fotoğraf ve videolarını paylaşmıştı. Fotoğraflardan birinde Akdeniz'de bikinisiyle bir sörf tahtası üzerinde kürek yaparken görülen Mehl’in bu karesi muhalefetin tepkisini çekmişti.

Muhalefet, Mehl'in “Sörf tahtasını can yeleği olmadan kullandığını” söyleyerek bunun yasalara aykırı olduğunu söyledi. Mehl'in adalet bakanı olarak kötü örnek olduğunu söyleyen muhalefete genç siyasetçiden jet yanıt gelmişti.

Mehl, o fotoğrafın İtalya'da çekildiğini söyleyerek hiçbir yasanın çiğnenmediğini söylemişti. Mehl, “Bu fotoğraflar İtalya'da tatildeyken çekildi ve arkadaşlarımla yüzüyordum ve güzel zaman geçiriyordum. Ben her zaman yerel kurallara ve yasaklara uydum” ifadesini kullanmıştı. Norveç kabinesi de genç bakana destek mesajları atmıştı.

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