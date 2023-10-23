Sosyal medya, BBC spikerinin canlı yayındaki gafını konuşuyor

BBC spikeri Pam Caulfield'in dün canlı yayın sonunda yaptığı hareket sosyal medyada viral oldu.

Sozcu.com.tr

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İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’de spiker Pam Caulfield’in canlı yayında bilgisayarda bir şeyler yazıyormuş gibi yapması alay konusu oldu.

Caulfield’in dün canlı yayınlanan haber kuşağının sonunda izleyiciye veda ettikten sonra bilgisayar tuşlarına basıyor rolü yapması dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı. Spikerin klavyenin tuşlarına basıyormuş gibi görünmesi ama aslında parmaklarının havada kalması dikkat çekti.

“Umarım güzel bir akşamüstü geçirirsiniz. Hoşça kalın” diyerek gülümseyen Caulfield’in canlı yayın sonunda yaptığı bu harekete yorum yağdı. Birçok kişi spikerin neden böyle bir şey yaptığına anlam veremedi.

O anın videolarını sosyal medyada paylaşan İngilizler, Caulfield’in yayın sonunda ne yapacağını bilemediğini ve “onun yerine utandıklarını” söyledi.

ŞAKAYLA YANIT VERDİ

Bir kişi “Gerçekten basıyormuş gibi bile yapmıyor” derken bir başka sosyal medya kullanıcı da, “Herkes cuma akşamüstü 4’te çalışıyormuş numarası yapar” yorumunu paylaştı.

BBC News’in Twitter’daki Bristol hesabı bile “Sahte klavye yazısı aktive edildi” diyerek olayla dalga geçti.

Gelen tepkilere espriyle yanıt veren Caulfield de, piyano başındaki bir fotoğrafını “Piyano çalma rolü de yapıyorum” notuyla paylaştı.

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