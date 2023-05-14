Sözcü’ye siber saldırı Avrupa’nın manşetlerinde: Bağımsız haberciliğe saldırı

SÖZCÜ’nün internet sitesine yapılan siber saldırı, Avrupa medyasında geniş yer buldu. Gazeteler, "Türkiye’nin en büyük ve tanınmış muhalif gazetesine siber saldırı oldu. SÖZCÜ’nün internet sitesine seçim akşamı bir süre erişim engellendi“ diye yazdı.

Ali GÜLEN

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Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği sonuçları açıklanmaya başlandıktan sonra, gazetemizin internet sitesi sozcu.com.tr, bilgisayar korsanlarının (hacker) saldırısına uğradı.

Bu siber saldırı sonucunda siteye erişim sağlanamezken, Alman basını konuya geniş ilgi gösterdi. Seçimi “başa baş yarış, Erdoğan yüzde 50'nin altına düştü” manşetleriyle duyuran gazeteler ve internet siteleri, SÖZCÜ'ye yapılan siber saldırıya geniş yer verdi.

Die Welt, Bayerische Rundfunk (TV), Deutschland Funk ve Bild gazetesi, konuyla ilgili haberler paylaştı.

EN BÜYÜK MUHALİF GAZETEYE

Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Die Welt, “Türkiye'nin en büyük gazetesine siber saldırı. Türkiye seçimlerinin tam ortasında, en tanınmış günlük gazetelerden SÖZCÜ siber saldırının hedefi oldu. Muhalif yayınlarıyla bilinen yüksek tirajlı SÖZCÜ Gazetesi'nin internet sitesine, Pazar akşamı geç saatlere kadar erişim sağlanamadı. İnternette bu tür saldırıları ve engellemeleri duyurmasıyla tanınan Netblocks kuruluşu, gazetenin sunucularına yönelik bir DDos saldırısının bu engellemeye neden olduğunu duyurdu” yorumunu yaptı.

BAĞIMSIZ HABERCİLİĞE SALDIRI

Gazete, saldırganların kurban seçtikleri SÖZCÜ'yü felç etmek için sunucularını bir veri talebi seli ile doldurduğunu belirterek, “Bir dönüm noktası niteliğindeki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinden önce, gözlemciler ülkedeki bağımsız haberciliğe yönelik saldırılar konusunda uyarıda bulunmuştu” diye yazdı.

Deutschland Funk ise, bir tweet atarak, SÖZCÜ'ye saldırıyı duyurdu ve “En büyük, en tanınmış gazeteye siber saldırı oldu. Pazar akşamı, muhalif gazeteye bir süre erişim engellendi” dedi.

Konuyla ilgili haberi, Avrupa'daki ajanslar da duyurdu ve Almanya dışındaki yayın organları da, Türkiye seçim haberlerinin içinde konuyu flaş olarak aktardı. Konu İsviçre'de de geniş yankı buldu.

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