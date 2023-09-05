Spor aracın içinden 16 kaçak çıktı… Almanlar dertli: Beceriksizler geliyor

Almanya nitelikli iş gücünü çekmeye çalışırken, Türkiye'den kaçak gelenler şaşkınlık yaratarak ülkede gündem oldu.

Ali GÜLEN

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Almanya, nitelikli iş gücünü ülkesine çekmek için yeni yasa değişikliği yaparken, sonuçlar beklendiği gibi olmadı. “Doktor, mühendis, bilgisayar uzmanı” gibi nitelikli iş gücü yerine ülkeye, kaçaklar ve nitelikli olmayanlar gelmeye başladı.

Şu ana kadar gelen Türk doktorlar ihtiyacı karşılayamazken doğu ve güney Avrupa sınırlarından geçenlerin üçte biri Türk ve bunların birçoğu da imam-hatip mezunu.

DÖNERCİLERDE KAÇAK ÇALIŞIYORLAR

Geldikten sonra çeşitli kentlere dağılan ve bir mesleği olmayan Türk gençleri, dönercilerde ya da inşaatlarda kaçak çalışıyor.

Kaçaklar arasında imam hatip mezunlarının çokluğu ise dikkat çekiyor. Birçoğu, ilk yazıldıkları İltica Yurdu'nu gizlice terk etmiş, Türk camilerinin çevresinde iş olanakları arayan da hayli fazla.

Frankfurt'taki Türk ve Alman esnaf bir yandan ucuza işçi çalıştırdığı için memnun, diğer yandan kalifiye eleman bulamadıkları için şikayetçi.

BILD: HİÇBİR BECERİSİ OLMAYANLAR GELİYOR

Her alanda hissedilen yetişmiş eleman sıkıntısı giderek büyüyor ve şu anda yılda 400 bin yetişmiş elemana ihtiyaç duyuluyor.

Alman Bild Gazetesi, hükümetin en büyük sıkıntısını, “Almanya büyük oranda yetişmiş elemana ihtiyaç duyuyor ama bize her gün yüzlerce hiçbir alanda becerisi olmayan ilticacılar geliyor” diye özetledi.

“ALMANYA BİZE BAKAR” DÜŞÜNCESİ

Bunun nedeninin, Almanya'nın çalışılıp para kazanılan ülke gibi değil de, daha çok “bir sosyal devlet” gibi görünmesi.

Yani Almanya'ya iltica eden biri, “Almanya bana bakar” diye düşünüyor. Çünkü, işsiz bir ailenin aylık kazancı, tüm yardımlar hesaplanırsa 3000 Euro'ya kadar çıkıyor.

Sınırlardan kaçak geçişlere henüz bir önlem alınabilmiş değil. Almanya'nın Polonya sınırındaki Görlitz kentinde, lüks bir spor otomobil içine sıkışmış 16 kaçak yakalandı.

Türk kaçaklar da bu rotayı ve Avusturya rotasını kullanıyor. Kaçakları getiren arabalar hızla sınırı geçiyor ve polis yakalayana kadar Almanya içine dalıyor.

ALMANYA’YI NEDEN TERCİH ETMİYORLAR?

Özellikle yetişmiş elemanların Almanya'yı en başta tercih etmemelerinin nedenleri ise uzmanlar tarafından şu şekilde sıralanıyor:

– Almanya'nın sosyal devlet imajı.

– Ülkenin 38 OECD ülkesi arasından nitelikli göçmenler için ancak 15. sırada tercih edilmesi. – Yetişmiş elemanları çekmek için yeterince tanıtım ve reklam yapılamaması.

– Şehirlere göçmenlerin yanlış yığılması ve eğitimsiz göçmenlerin çeşitli gettolar oluşturması.

– Diplomaların ya da meslek sertifikalarının tanınmasındaki karmaşa ve her eyaletten ayrı bir ses çıkması.

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