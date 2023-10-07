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Stockholm’de PKK eylemi

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan terör örgütü PKK yandaşları, Türkiye karşıtı sloganlar atarak eylem yaptı.

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Stockholm’de PKK eylemi

Stockholm’ün Norra Bantorget Meydanı’nda toplanan terör örgütü PKK yandaşları, terör örgütünü simgeleyen simgelerle örgüt elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterini açarak İsveç Meclisi’ne yürüdü.

İsveç’in NATO’ya üye olmasına karşı pankartlar taşıyan PKK yandaşları, Türkiye aleyhinde sloganlar attı.

İsveç polisi, PKK yandaşlarının güzergahındaki bazı yolları eylemin tamamlanması için kapattı.

İsveç’te 13 Eylül, 25 Eylül ve 30 Eylül tarihlerinde de PKK eylemleri düzenlenmişti. (AA)

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