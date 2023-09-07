Stoltenberg: Ukraynalılar savaşta toparlanıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın Rusya'nın işgalinden sonra toparlandığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın savaş alanında giderek toparlandığını söyledi.

Stoltenberg, NATO ülkelerinin Ukrayna’ya sağladığı askeri ve mali desteğin, Ukrayna’nın direnişini güçlendirdiğini ve işgalci Rus ordusuna ağır darbeler vurmasına yardımcı olduğunu vurguladı.

Stoltenberg, “Ukraynalılar, Rus güçlerinin savunma hatlarını aşmayı başardı ve ilerlemeye devam ediyor. Bu, NATO’nun desteğinin Ukrayna için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” dedi.

Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgaliyle iki büyük hata yaptığını da ifade etti. Stoltenberg’e göre Putin, öncelikle Ukrayna’nın direnişini hafife aldı ve ikinci olarak da NATO’nun Ukrayna’yı destekleme kararlılığını hesaba katmadı.

Stoltenberg, Putin’in savaşla NATO’nun doğu sınırlarını genişletmeyi amaçladığını, ancak tam tersinin gerçekleştiğini söyledi. Stoltenberg, “Putin, NATO’nun doğu kanadını güçlendirdi ve Finlandiya ve İsveç’in ittifaka katılmasını teşvik etti” dedi.

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