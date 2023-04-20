Sudan’da silahlar susmadı, can kaybı artıyor

DSÖ, Sudan'daki çatışmalarda can kaybı sayısının 300'e yükseldiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan’da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 300’e yaklaştığını bildirdi.

Ghebreyesus, Sudan’daki çatışmalara ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Ülkedeki durumun daha endişe verici ve içler acısı hale geldiğini belirten Ghebreyesus, “(Sudan’daki çatışmalarda) Şimdiye kadar yaklaşık 300 kişi yaşamını yitirdi ve 3 binden fazla kişi yaralandı. Başta siviller ve sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar olmak üzere, tüm can kayıplarını kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, Sudan’daki sağlık tesislerini işgal eden güçlerden gelen haberlerin endişe verici olduğuna da değinirken, “Sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar, uluslararası hukuk ve sağlık hakkının açık bir ihlalidir. Bunların durması gerekir” değerlendirmesinde bulundu.

Elektrik, gıda, su ve personele güvenli erişimde yaşanan sorunlar ve tıbbi malzemelerin azaldığını belirten Ghebreyesus, bu durumun, acil bakıma ihtiyaç duyan binlerce yaralının olduğu zamanda sağlık kuruluşlarının çalışmasını neredeyse imkansız hale getirdiğini ifade etti.

ATEŞKESE UYULMADI

Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar, tarafların dünkü ikinci kez ateşkes kararına rağmen sürüyor. Başkent Hartum’da çatışmalar, yine ordu genel komutanlığı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve havalimanı çevresinde başladı. Bölgeden silah sesleri gelirken yoğun duman yükseliyor.

Çatışmalar 6. gününe girerken, ateşkesi kimin ihlal ettiği ya da saldırıların karşılıklı olup olmadığı bilinmiyor. Taraflar, uluslararası toplumun insani yardımlar ve tahliyeler için 24 saatlik ateşkes çağrısına 18 Nisan’da ve dün uyacaklarını açıklasalar da çatışmalar devam etti.

Sudan’ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında “HDK’nin tamamen orduya katılmasını” öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü. (AA)

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