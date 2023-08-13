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Sünnet düğününde dağıtılan yemek 60 kişiyi hastanelik etti

Sakarya'da sünnet düğününde ikram edilen yemekten zehirlendiği değerlendirilen 60 kişi, kentteki hastanelere başvurdu.

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Sünnet düğününde dağıtılan yemek 60 kişiyi hastanelik etti

Adapazarı ilçesi Rüstemler Mahallesi’ndeki bir sünnet düğününde ikram edilen yemeğin ardından 60 kişi mide ağrısı, ishal ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye başvuruda bulundu.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesi’nde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi görenlerin bir bölümü taburcu edildi.

Tedavisi devam eden kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)

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