Süre doldu… Hamas, Aşkelon’a saldırı başlattı
Hamas, Gazze yakınında yer alan İsrail'in Aşkelon kentine saldıracağını duyurmasının ardından bölgede yoğun füze saldırısı ve çatışmalar başladı. Hamas, Aşkelon sakinlerine bölgeyi saat 17.00'ye kadar terk etmeleri uyarısında bulunmuştu.
Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in Askalan (Aşkelon) kenti sakinlerine bölgeyi terk etmeleri için yerel saatle 17.00’ye kadar süre tanıdığını açıklamıştı.
Uyarı sonucu binlerce sivil Aşkelon’dan ayrılırken Hamas saldırıları başlattı. Sürenin dolmasının ardından Aşkelon’a yoğun roket saldırısı başladı. Bölgede çatışmaların da meydana geldiği belirtildi.
Kassam Sözcüsü “Ebu Ubeyde”, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Düşmanın Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde halkımızı tehcir etme ve onları evlerinden kaçmaya zorlamak yoluyla işlediği suçlarına karşılık, Askalan şehri sakinlerine bu akşam saat 17.00’den önce ayrılmaları için bir süre veriyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.