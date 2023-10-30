Suriye: İsrail askeri karakollarımızı vurdu
Hamas'ın İsrail'i vurmasından sonra bölgede tansiyon bir dakika bile düşmezken, bugün Suriye devlet yayın organlarından bir açıklama geldi.
Orta Doğu’da sakin bir gün geçmiyor… Haftanın ilk gününde sabahın erken saatlerinde Suriye devlet televizyonu bir “son dakika” gelişmesini aktardı. Paylaşılan haberde, İsrail’in Dera kentine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
İsrail’in düzenlediği hava saldırılarında iki ordu karakolunun hedef alındığı da aktarıldı. Suriye medyasındaki haberlerde saldırıların bazı maddi kayıplara yol açtığı belirtildi.