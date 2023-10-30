Abone Ol

Suriye: İsrail askeri karakollarımızı vurdu

Hamas'ın İsrail'i vurmasından sonra bölgede tansiyon bir dakika bile düşmezken, bugün Suriye devlet yayın organlarından bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 07:56 - 30 Ekim 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Suriye: İsrail askeri karakollarımızı vurdu

Orta Doğu’da sakin bir gün geçmiyor… Haftanın ilk gününde sabahın erken saatlerinde Suriye devlet televizyonu bir “son dakika” gelişmesini aktardı. Paylaşılan haberde, İsrail’in Dera kentine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail’in düzenlediği hava saldırılarında iki ordu karakolunun hedef alındığı da aktarıldı.  Suriye medyasındaki haberlerde saldırıların bazı maddi kayıplara yol açtığı belirtildi.

İsrail'den gelen yolcu uçağını bastılarİlginizi Çekebilirİsrail'den gelen yolcu uçağını bastılarRusya ile İsrail arasında gerilimi artıracak gelişmeİlginizi ÇekebilirRusya ile İsrail arasında gerilimi artıracak gelişmeFilistin: İsrail, Holokost'u bile geride bıraktıİlginizi ÇekebilirFilistin: İsrail, Holokost'u bile geride bıraktı
İsrail Ordu Orta Doğu son dakika Suriye