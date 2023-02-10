Suriye lideri Esad’dan deprem bölgesine ziyaret
Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu Suriye’de can kaybı giderek artarken Devlet Başkanı Beşar Esad, eşiyle beraber Halep’te bir hastaneyi ziyaret etti.
Kahramanmaraş merkezli depremler Suriye'nin kuzeyinde büyük yıkıma yol açarken, Devlet Başkanı Beşar Esad Halep'te bir hastaneyi ziyaret etti.
Son gelen haberlere göre Suriye'de deprem sonucu can kaybı 3300'ü geçerken yüzlerce kişinin hâlâ enkaz altında olduğu sayılıyor. Hükümetin ve muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde kurtarma çalışmaları 5. günde de devam ediyor.
Batılı ülkelerin yaptırımları ve yılladır süren savaş nedeniyle Suriye'de hükümetin kontrolündeki bölgelerde kurtarma ekipleri yetersiz ekipmanla çalışmaları sürdürüyor.
Suriye Devlet Başkanlığı, Esad'ın Halep Üniversitesi Hastanesi'nde depremzedeleri ziyaret ettiği görüntüleri paylaştı. Ziyarette Esad'a eşi Esma Esad da eşlik etti.