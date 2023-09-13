Suriye yine karıştı: Esad karşıtı protestolarda ateş açıldı

Suriye'de Mart 2011'de patlak veren savaş büyük oranda sona erdi ancak ülkenin güneyinde tansiyon son dönemde hızla yükseliyor. Beşar Esad yönetimi karşıtı gösterilere ateş açıldığı haberi, 12 yıl önceki görüntüleri akıllara getirdi.

Sozcu.com.tr

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Suriye’de Mart 2011’de patlak veren ve yıllarca dünya gündeminden düşmeyen savaş ülkenin büyük bölümünde sona erse de güneyde son dönemde gerilim hızla yükseliyor.

Son haftalarda Devlet Başkanı Beşar Esad karşıtı gösteriler nedeniyle tansiyonun yüksek olduğu güneydeki Süveyda ilinde bugün olaylar çıktı. Hükümet karşıtı göstericilere ateş açıldığı bildirildi.

Sweida24 televizyonu ilk belirlemelere göre yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Bölgedeki kaynaklar ve yerel basın, iktidardaki Baas yetkililerinin kötü yaşam koşullarını ve ekonomik krizi protesto eden halka ateş açtığını savundu.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda da silah sesleri arasında kalabalığın etrafa kaçıştığı görülüyor.

Yerel basına göre göstericiler, bu sabah kentteki Baas Partisi merkezini basmaya çalışırken olaylar büyüdü. Bina, geçen ay da kitlesel gösteriler nedeniyle bir süre kapalı kalmıştı.

Görüntüler, Suriye’de savaşın başladığı 2011’de yaşananları akıllara getirdi. O dönemde de Dera ve diğer kentlerde hükümet karşıtı göstericilere ateş açıldığı iddiaları ülkede gerilimi hızla artırmış, iç karışıklık bölgeyi etkisi altına alan bir savaşa dönüşmüştü.

Esad, Rusya ve İran’ın desteğiyle ülkenin büyük bölümünü geri almayı başarsa da artan yoksulluk ve yakıt eksikliği son dönemde protestolara yol açıyor.

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