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Suriye’de askeri mezuniyet törenine saldırı

Suriye'nin Humus kentinde askeri akademi öğrencilerinin mezuniyet törenine saldırı düzenlendi. Drone ile yapılan saldırıda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

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Suriye’de askeri mezuniyet törenine saldırı

SANA’nın Suriye Savunma Bakanlığına dayandırdığı habere göre, patlayıcı mühimmat yüklü dron ile düzenlenen “terör saldırısında” onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, “Saldırıda, çok sayıda sivil ve askeri personel öldü. Ayrıca onlarca davetli aile ve çok sayıda katılımcı öğrenci de yaralandı.” ifadesi kullanıldı. (AA)

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