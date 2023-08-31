Suriye’de gerilim: PKK, Arap aşiretlerin ayaklanmasını bastırmaya çalışıyor

Omurgasını terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDF), Arap aşiretlerin ayaklanmasını bastırmak üzere Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a takviye gücü gönderdi.

Sozcu.com.tr

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ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDF), bir Arap komutanın tutuklanmasının ardından başkaldıran Arap aşiretlerinin ayaklanmasını bastırmak için Suriye’nin doğusundaki Deyrizor’a takviye gücü gönderdi.

SDF’nin Deyrizor Konseyi’nin başkanı Ebu Hewla adıyla bilinen Ahmad Al Khubail’i tutuklamasının ardından pazar günü çatışmalar başlamıştı. Ebu Hewla aynı zamanda, terör örgütü PKK/YPG’nin temelini oluşturduğu ABD tarafından kurulan SDF’nin de başta gelen komutanlarından biriydi.

SDF, duruma ilişkin yaptığı ilk açıklamada uyuşturucu kaçakçılığı ve Deyrizor vilayetindeki IŞİD tehdidini yönetmekte başarısız olması gibi pek çok suça karışması nedeniyle Ebu Hewla’yı tutukladığını ve görevinden aldığını belirtti.

Aşiret mensupları ve vatandaşlar, Ebu Hewla’nın tutuklanmasıyla tırmanan çatışmaların, Arap nüfusunun baskın olduğu petrol zengini ilin kontrolünü elinde bulunduran SDF’ye karşı derin öfkeyi ortaya serdiğini ifade etti. SDF ise Araplara karşı ayrım yapmadığını ve Kürtlere yapılan haksızlıkları telafi etmeye çalıştığını savundu.

Görgü tanıkları ve yerel kaynaklar, Fırat Nehri doğusunda bulunan petrol zengini stratejik bölgedeki çatışmalarda pazar gününden bu yana iki taraftan en az 40 savaşçının ve 15 sivilin hayatını kaybettiği bilgisini verdiler. (Reuters)