Suriye’de gündem Türkiye’yle yakınlaşma
Türkiye ziyaretinin ardından Şam'a giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriyeli mevkidaşıyla Türkiye'yle yakınlaşma sürecini görüştü.
Suriye ve müttefiki İran’ın dışişleri bakanları, geçen ay Suriye’yi de etkileyen yıkıcı depremlerin ardından Şam ile bölge ülkeleri arasındaki diplomatik ilişkilerin iyileşmesini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.
Türkiye ziyaretinin ardından Şam’a giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad ile dün bir araya geldi. Türkiye’yle yakınlaşma sürecinin de ele alındığı toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad, Suriye’nin bölge ülkeleriyle ilişkileri normalleştirmeyi hedeflediğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da, Suriye krizini çözmek için atılan her adımı ülkesinin desteklediğini ifade ederek, bu adımlara örnek olarak İran, Rusya, Suriye ve Türkiye arasındaki görüşmeleri örnek gösterdi.
İran, Türkiye ve Suriye arasında Rusya’nın arabuluculuğunda düzenlenen normalleşme görüşmelerine katılacağını açıklamıştı.