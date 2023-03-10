Suriye’de gündem Türkiye’yle yakınlaşma

Türkiye ziyaretinin ardından Şam'a giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriyeli mevkidaşıyla Türkiye'yle yakınlaşma sürecini görüştü.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Suriye ve müttefiki İran’ın dışişleri bakanları, geçen ay Suriye’yi de etkileyen yıkıcı depremlerin ardından Şam ile bölge ülkeleri arasındaki diplomatik ilişkilerin iyileşmesini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Türkiye ziyaretinin ardından Şam’a giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad ile dün bir araya geldi. Türkiye’yle yakınlaşma sürecinin de ele alındığı toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad, Suriye’nin bölge ülkeleriyle ilişkileri normalleştirmeyi hedeflediğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da, Suriye krizini çözmek için atılan her adımı ülkesinin desteklediğini ifade ederek, bu adımlara örnek olarak İran, Rusya, Suriye ve Türkiye arasındaki görüşmeleri örnek gösterdi.

İran, Türkiye ve Suriye arasında Rusya’nın arabuluculuğunda düzenlenen normalleşme görüşmelerine katılacağını açıklamıştı.

İlginizi Çekebilir İran'dan Türkiye-Suriye'nin normalleşmesiyle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir Rusya: Türkiye ve Suriye arasında olası anlaşmalar masada