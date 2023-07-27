Abone Ol

Suriye’de orman yangınları 3 gündür sürüyor

Suriye'nin kuzeybatısında, Beşşar Esed yönetiminin kontrolü altındaki Lazkiye ilinde orman yangınları 3 gündür devam ediyor.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Suriye’de orman yangınları 3 gündür sürüyor

Suriye yönetiminin haber ajansı SANA’ya göre, Lazkiye’nin kuzeybatı kırsalında 3 gündür orman yangınları sürüyor.

Yangının dumanı İdlib’in batısındaki Cisir eş Şugur ilçesinde görüş alanını kısıtlıyor.

Lazkiye’nin kuzey kırsalı, Zagaru, Burjhatab, Al-Malik ve Beyt Halibia köylerinde yangınlar devam ederken, Ain al-Zarka, Şeyh Abdulrazak Makamı, Beyit Sveihli Çiftliği, Solas, Hirbet Solas ve Nehir Esved köylerindeki yangınlar kontrol altına alındı.

Can kaybının yaşanmadığı yangınlarda ne kadar alanın zarar gördüğüne ilişkin açıklama yapılmadı. (AA)

İstanbul'da yangın! 500 kişi tahliye edildiİlginizi Çekebilirİstanbul'da yangın! 500 kişi tahliye edildiDSÖ: Orman yangınları 40 kişinin ölümüne neden olduİlginizi ÇekebilirDSÖ: Orman yangınları 40 kişinin ölümüne neden oldu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam