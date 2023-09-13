Suriye’de PKK-Arap aşireti çatışmasında yeni gelişme

Suriye'de Arap aşiretlerinin ABD ile görüşmesi sonrası PKK/YPG Deyrizor'daki bazı köylerden çıktı.

Sozcu.com.tr

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Suriye’nin doğusunda yer alan Deyrizor ilinde Arap aşiretlerinin ABD ile görüşmesi sonrası terör örgütü PKK/YPG, işgal ettiği bazı köylerden çekildi.

Deyrizor, Arap aşiretlerinin 27 Ağustos’ta terör örgütü PKK/YPG’ye karşı başlattığı operasyonların ardından yeni gelişmelere sahne oluyor. Yaklaşık 2 hafta süren operasyonlarda Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep’in Münbiç ilçelerinde 33 köyü terörden arındıran Arap aşiretleri, terör örgütünün saldırıları sonucu sivil kayıpları önlemek için bu köylerden geri çekilip ABD ile müzakere masasına oturdu.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmeler sonrası terör örgütü PKK/YPG Deyrizor’da işgalinde tuttuğu bazı köyleri Arap aşiretlerine teslim etmeye başladı. Kaynaklar, Arapların isteği doğrultusunda, Deyrizor kırsalında Arap aşiretlerinden oluşan yeni bir askeri meclisin kurulması için de çalışmaların başladığını aktardı.

Öte yandan, Deyrizor’daki PKK/YPG unsurları da ilin doğusunda Hecin merkezinde sözde bir karargah ve Ömer petrol sahasında ABD unsurlarının yanında varlığını sürdürecek. (AA)