Suriye’de yerel aşiretler PKK’ya karşı ayaklandı

Suriye’nin kuzeyindeki PKK-YPG’li teröristlerin oluşturduğu sözde Suriye Demokratik Güçlerine karşı aynı bölgedeki yerel aşiretler ayaklandı. Çıkan çatışmalarda 19 kişinin öldüğü öğrenildi.

Özgür CEBE

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Terör örgütü PKK-YPG'nin işgali altındaki Suriye'nin Haseki vilayetine bağlı Kamışlı, Deyrizor'a bağlı petrol yataklarının bulunduğu El Ömer, Koniko ve El Hol bölgelerinde 15-17 Ağustos tarihlerinde ABD askerleriyle sözde Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) bağlı teröristler ağır silahlarla ortak tatbikat gerçekleştirdi.

Bu tatbikat Türkiye'nin tepkisine neden olurken, bir tepki de aynı bölgedeki yerel halktan geldi. Deyrizor bölgesindeki yerel aşiretler PKK-YPG'ye karşı ayaklandı. Bu bölgede SDG bünyesinde görev alan gençlerin Deyrizor dışındaki farklı bölgelere IŞİD'le mücadele adı altında gönderilmesine karşı çıkan yerel halk ile SDG'li teröristler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

YEREL AŞİRETLER HAREKETE GEÇTİ

Terör örgütünün sözde karargahına saldıran silahlı gruplarla çıkan çatışmada 12'si bölgedeki yerel aşiretlerden, 6'sı da SDG'li olmak üzere 19 kişi öldü. Çatışmaların fitilini ateşleyen olay ise geçtiğimiz günlerde SDG'ye bağlı Deyrizor Askeri Meclis komutanı Ahmaad Ebu Hewla'nın tutuklanması oldu.

ABD ile ortak tatbikattan sonra “Güvenliği güçlendirme” adı altında Deyrizor'dan 2.500 silahlı gücün farklı bölgelere kaydırılmasına karşı çıkan Ebu Hewla, sadece Deyrizor bölgesini korumakla görevli olduklarını, ABD-SDG'nin taleplerine cevap vermeyeceklerine dair terör örgütünün elebaşlarından Ferhad Abdi Şahin'e karşı bayrak açtı. Bunun üzerine Ebu Hewla pasifize edilerek tüm yetkileri alındıktan sonra tutuklandı.

SDG'YE AİT TÜM NOKTALARA SALDIRDILAR

Bunu öğrenen yerel aşiretler de PKK'nın sürekli zorunlu askerlik, seferberlik adı altında silah altına aldığı gençleri Deyrizor dışına göndermeye çalışmasına karşı olduklarını, bu konuda Ebu Hewla'yı desteklediklerini ve derhal serbest bırakılmasını istediler.

İki günlük sürenin dolmasına rağmen Ebu Hewla bırakılmayınca toplanan silahlı gruplar SDG'nin Deyrizor'un doğusundaki El Basira ana üs merkezi ile iç güvenlik noktalarına saldırdı. İki günden beri devam eden çatışmalarda ilk belirlemelere göre 19 kişi hayatını kaybetti. Olayların giderek tırmanması üzerine Şeddadi ve IŞİD'li teröristler ile ailelerinin rehin tutulduğu El Hol bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yerel aşiretlerin çok sayıda SDG'li teröristi de sağ yakalayıp silahlarına el koydukları bildirildi. Aşiret üyeleri Ebu Hewla serbest bırakılana kadar SDG'yi doğrudan düşman kabul edip hedef alacaklarını duyurdu.

TÜMÜ ARAPLARDAN OLUŞUYOR

ABD'nin güdümünde hareket eden SDG ise, terör örgütü IŞİD'in yeni liderini belirledikten sonra birçok bölgede saldırı hazırlığı yaptığına dair alınan bilgiler üzerine silahlı güçlerini farklı bölgelere kaydırdıklarını duyurdu.

SDG'nin tutukladığı Ebu Hewla liderliğindeki Deyrizor Askeri Meclisi SDG bünyesinde faaliyet yürütürken, tüm savaşçı kadroları Araplardan oluşuyor. Ebu Hewla'dan 2.500 savaşçı isteyen SDG’nin buna ret cevabı aldığı için Hewla'yı tutukladığı bildirildi.