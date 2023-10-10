Suriye’den İsrail’e top mermileri atıldı

İsrail Ordusu, "Suriye’den topraklarına çok sayıda top mermisi atıldığını, bunlardan bazılarının İsrail topraklarında açık alanlara düştüğünü" bildirdi. Ordu, Suriye’den gelen top atışlarına yanıt verildiğini açıkladı.

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İsrail Ordusu, kuzeydeki komşusu Suriye'den ülke topraklarına bir dizi top mermisi atıldığını açıkladı. Açıklamada, top mermilerinin bir kısmının İsrail topraklarına ulaştığı ve açık alanlara düştüğü kaydedildi.

Reuters'ın aktardığına göre Güney Suriye'deki bir kişi bu top mermilerinin Filistinli bir grup tarafından atıldığını söyledi. Kaynağa göre grup, üç adet top ateşledi.

Ordu daha sonra yaptığı açıklamada askerlerin Suriye'deki fırlatma noktasına topçu bombardımanı ve havan ateşiyle karşılık verdiği belirtildi.

Ayrıntılı bilgi vermeyen ordu, bir hasar veya yaralanma bildirmedi.