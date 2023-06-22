Suriye’den Türkiye’yle ilgili sert açıklamalar: Bu durumda normalleşme imkansız

Türkiye, Suriye, Rusya ve İran arasında Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılan toplantı sonrasında Şam’dan Türkiye’yle ilgili sert açıklamalar geldi. Toplantı sürerken Suriye’nin Türkiye sınırına asker gönderdiği de kaydedildi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye, Suriye, Rusya ve İran arasında Kazakistan'ın başkenti Astana'da 20'ncisi düzenlenen toplantıda, ilk kez Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik yol haritası ele alınırken Şam'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Dün sona eren iki günlük toplantı sonrası yayınlanan ortak bildiride, “Taraflar, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü taahhütlerine vurgu yaptı” denilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentiyev de, Şam ile Ankara arasındaki zirvenin, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik “yol haritası” hazırlandıktan sonra gündemde olacağını söylemişti.

TOPLANTI SÜRERKEN SURİYE SINIRA ASKER GÖNDERDİ

Arap basını, toplantı sırasında Suriye'nin Türkiye sınırına yakın Halep kırsalına çok sayıda asker gönderdiğini aktardı.

The Cradle sitesinin haberine göre Astana'daki görüşmelerde Suriye heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan, Türk askerinin Suriye topraklarından tümüyle çekilmesi şartından asla vazgeçmeyeceklerini söyledi. Suriye lideri Beşar Esad'ın bu konudaki açıklamalarına vurgu yapan Susan, “Biri diğerinin topraklarını işgal ederken iki ülke arasında ilişkilerin normalleşmesi mümkün değil” dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Aşgar Hacı da Astana'daki görüşmeler sonrası Ankara-Şam arasında normalleşme sürecine dair çalışmaların devam edeceğini kaydetti. Rus basınına konuşan Hacı, “Bu konuyu adım adım ele alıyoruz. Masada çok fazla konu var. Terörle mücadele, ekonomik iş birliği, Türkiye'de büyük sorun yaratan sığınmacı krizi, sınır güvenliği ve Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığı…” diye konuştu.

Susan ayrıca ABD'nin askeri varlığını sürdürerek Suriye'nin egemenliğini zayıflatmaya çalıştığını ifade etti.

Öte yandan Arap basını, Suriye'nin Türkiye'nin ülkedeki askeri varlığının sona erdirilmesi konusundaki ısrarı nedeniyle Astana'da bu konuda ciddi bir ilerleme sağlanamadığını aktardı.

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