Suriyeli sığınmacılarla ilgili dikkat çeken açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Astana'daki toplantıda sığınmacıların geri dönüşü için Suriye'de gerekli koşulların oluşturulması gerektiği sonucuna ulaşıldığını aktardı.

Sozcu.com.tr

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Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türkiye, İran ve Rusya arasında gerçekleştirilen Suriye konulu toplantıyla ilgili, “Taraflar, Suriyelilerin ülkelerine güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşlerinin sağlanması için Suriye içinde gerekli koşulların oluşturulmasının ve bu dönüşlerin kolaylaştırılmasının gerekliliğini kaydetmişlerdir” açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Astana formatındaki Suriye konulu yüksek düzeyli toplantılardan 20’ncisinin 20-21 Haziran 2023 tarihlerinde Astana’da düzenlendiği belirtilerek, Türkiye’nin toplantıda Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar başkanlığındaki bir heyetle temsil edildiği ifade edildi.

Toplantıda, sahadaki durum ve terörizmle mücadele, bölgesel gelişmeler, siyasi süreç, geri dönüşler ile insani yardım konularının ele alındığı ve toplantı sonunda Ortak Bildiri yayımlandığı belirtilerek şöyle denildi:

“Ortak Bildiride taraflar, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü taahhütlerine, Astana Süreci’nin Suriye meselesinin barışçıl çözümünde öncü rolüne vurgu yapmış, sınır ötesi saldırılar ve sızmalar dahil olmak üzere, komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit eden ayrılıkçı gündemlere karşı mücadeledeki kararlılıklarını kaydetmişlerdir. Taraflar, Suriye’de faaliyet gösteren terör örgütlerinin farklı isimler ve uzantılar altında artan varlığı ve saldırılarını kınamış, terörle mücadele bahanesiyle hayata geçirilmeye çalışılan gayrı meşru, sözde ‘öz yönetim’ teşebbüslerinin kabul edilemez olduğunu kaydetmiş, Suriye’nin kuzey doğusundaki ayrılıkçı yapının ihlallerini kınamış, bu girişimler dahil olmak üzere terör oluşumlarını destekleyen ülkelerin eylemlerinden duyulan rahatsızlığı ifade etmişlerdir. Suriye’nin kuzeyine ve ayrıca İdlib’e ilişkin tüm düzenlemelerin fiilen uygulanmasının önemine dikkat çekmişlerdir.”

‘İNSANİ YARDIMLAR ARTIRILMALI’

Tarafların ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2254 sayılı kararı uyarınca, Suriye ihtilafında siyasi çözüm sürecinin ilerletilmesine bağlılıklarını teyit ettiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

“Taraflar bu çerçevede, Anayasa Komitesi’nin müteakip turunun bir an evvel gerçekleştirilmesi hususunda çağrıda bulunmuşlardır. Taraflar, 6 Şubat depremlerinin yarattığı ağırlaşan insani durumdan duyulan endişeyi dile getirerek, insani yardımların Suriye’nin bütününe yönelik olarak kesintisiz bir şekilde sürdürülmesinin önemini vurgulamış, bu bağlamda BM sınır ötesi mekanizmasına ilişkin 2672 sayılı BMGK kararı temelinde insani yardımların artırılarak devamının önemine vurgu yapmışlardır. Taraflar, Suriyelilerin ülkelerine güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşlerinin sağlanması için Suriye içinde gerekli koşulların oluşturulmasının ve bu dönüşlerin kolaylaştırılmasının gerekliliğini kaydetmişlerdir. Toplantı vesilesiyle, Astana Süreci’nin gözlemci üyeleri ve BM kuruluşları ile ikili görüşmeler de yapılmıştır.” (DHA)

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