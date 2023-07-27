Suriye’nin başkenti Şam’da büyük patlama

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan ve her yıl Muharrem ayında binlerce insanın ziyaret ettiği Seyyide Zeynep Türbesi civarında büyük bir patlamanın meydana geldiği bildirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Suriye’nin başkenti Şam’da, her yıl Muharrem ayında binlerce Şii ve Alevi müslümanları ağırlayan Seyyide Zeynep Türbesi ve Cami civarında patlama meydana geldi.

Patlamanın taksiye yerleştirilen bomba düzeneğinin neden olduğu açıklandı. Patlama sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ifade edildi.

Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin ve 71 yakınının Kerbela’da katledilmesinin 1343. yıldönümü nedeniyle binlerce kişi, Kerbela’dan sağ kurtulan Hz. Hüseyin’in kardeşi Hz. Zeynep’in kabrini ziyaret etmek için Muharrem ayında Şam’a gidiyor.

İlginizi Çekebilir Kerbela Olayı nedir, nasıl oldu? Aşure günü ne zaman ve orucu tutulur mu?