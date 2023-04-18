Suriye’nin diplomatik atılımı sürüyor
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el Mikdad, yurt dışı ziyaretlerini Tunus’a resmi ziyaretle sürdürdü.
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el Mikdad, Tunus'taki resmi temasları kapsamında Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar ile bir araya geldi.
Tunus Dışişleri Bakanlığı görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Dışişleri Bakanımız Ammar, 17-19 Nisan tarihleri arasında ülkemize çalışma ziyaretinde bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Mikdat'ı kabul etti” ifadelerine yer verildi.
Tunus, yaklaşık 11 yıl önce Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesmişti. Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, 2012’de Suriye’nin Tunus Büyükelçisi’nin sınır dışı edilmesi kararı almıştı.
Tunus, 2017’de Suriye ile sınırlı diplomatik temsile geri dönmüş ve 2018’in sonunda da iki ülke arasındaki hava trafiği yeniden başlamıştı.
Tunus Cumhurbaşkanlığından 9 Şubat’ta yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said’in, Suriye’deki diplomatik temsil düzeyini yükseltmek istediği belirtilmişti. 4 Nisan’da yapılan açıklamada da Cumhurbaşkanı Said’in Suriye'ye büyükelçi atanması için işlemlerin başlatılması talimatı verdiği duyurulmuştu. (AA)