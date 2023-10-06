Suriye’yi sarsan saldırı: Ölü sayısı artıyor, yas ilan edildi
Suriye'nin Humus kentinde askeri okulu hedef alan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 89'a yükseldi.
Suriye’de, dün Humus kentindeki askeri okul mezuniyet töreninde yaşanan saldırıda hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi.
Ülkede 3 günlük yas ilan edilirken hayatını kaybedenlerin sayısı bu sabah itibariyle 89, yaralı sayısı ise 277 olarak açıklandı.
Suriye Sağlık Bakanlığı, İHA saldırısında 5’i çocuk, 31’i kadın olmak üzere hayatını kaybedenlerinin sayısının 89’a yükseldiğini duyurdu.
Ölenler için Suriye’de ve yurtdışı misyonluklarda bayrakların yarıya indirildiği belirtildi.