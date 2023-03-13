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Suriye’yle yeni normalleşme görüşmesinde tarih belli oldu

Türkiye, Rusya, Suriye'deki Beşar Esad yönetimi ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu toplantı, 15-16 Mart’ta Moskova’da gerçekleştirilecek.

Sozcu.com.tr
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Suriye’yle yeni normalleşme görüşmesinde tarih belli oldu

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye, Rusya, Esad rejimi ve İran arasında Moskova’da yapılacak toplantının tarihi belli oldu.

15-16 Mart’ta düzenlenecek toplantıda, Türkiye heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlık edecek.

Toplantıya Rusya’yı temsilen Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İran’ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, Suriye hükümetini temsilen ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan katılacak. (AA)

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