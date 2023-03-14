Suudi Arabistan: İran’la yapıcı diyalogun devam etmesini umuyoruz

Suudi Arabistan hükümetinin, "İran'la yapıcı diyalogun, anlaşmanın içerdiği doğrultuda devam etmesini umduğu" bildirildi.

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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’da yer alan haberde, Bakanlar Kurulu’nun, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud başkanlığında başkent Riyad’daki Irka Kraliyet Sarayı’nda toplandığı aktarıldı.

Toplantıda ülkenin dış politikalarına değinildiği ifade edilen haberde, Bakanlar Kurulu’nun bölgesel ve uluslararası istikrar ile diyalog yoluyla gerçekleşen siyasi çözümlerin önemini vurguladığı belirtildi.

Çin’in başkenti Pekin’de Suudi Arabistan ile İran arasında varılan anlaşmanın da konuşulduğu bilgisine yer verilen haberde, “Suudi Arabistan ile İran arasında varılan anlaşma, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri yeniden başlatmanın yanı sıra karşılıklı egemenliklerine saygı ve birbirilerinin iç işlerine müdahale etmemeyi içeriyor. Anlaşma aynı zamanda Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı sözleşmeleri ile uluslararası normlara bağlılığı içeriyor.” ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu’nun “İran’la yapıcı diyalogun, anlaşmanın içerdiği doğrultuda devam etmesini umduğu” vurgulanan haberde, iki ülke arasındaki “yapıcı diyalogun” hem Suudi Arabistan ile İran’a hem de bölgesel ve uluslararası barışa faydalı olması temennisinde bulunuldu.

İRAN-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ

Suudi Arabistan’da 2 Ocak 2016’da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr’in de bulunduğu 47 kişi “terör” suçlamasıyla idam edilmişti.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan’ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran’daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

Mart 2015’te başlayan Yemen’deki kriz nedeniyle zaten gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.

İran ve Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021’de Bağdat’ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmiş ve Irak’ın arabuluculuğundaki görüşmeler daha sonra da devam etmişti.

Riyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra 10 Mart’ta diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı. (AA)

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