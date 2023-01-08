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Suudi Arabistan, kadınlara mahrem olmadan haccetme imkanı tanıdı

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdulfettah Meşat, bu yıl kadınların yanlarında mahremi olmadan hac yapabileceğini açıkladı.

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Suudi Arabistan, kadınlara mahrem olmadan haccetme imkanı tanıdı

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Meşat, Suudi Arabistan merkezli El-İhbariye televizyonuna yaptığı açıklamada, bu yıl hac ibadetinde kadınların yanlarında mahrem bulundurma şartının kaldırıldığını ancak kadınlardan oluşan bir kafile içinde olmaları gerektiğini söyledi.

Suudi Arabistan daha önce kadınların yanlarında mahremi olmadan hac veya umre ibadetini yerine getirmesine izin vermiyordu. (AA)

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