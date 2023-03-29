Suudi Arabistan, Şanghay İşbirliği Örgütü’ne katıldı

Suudi Arabistan, Şanghay İşbirliği Örgütüne "diyalog ortağı" olarak katılma kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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Suudi Arabistan’ın, Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) “diyalog ortağı” olarak katılma kararı aldığı açıklandı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’nın haberine göre, Bakanlar Kurulu, Şanghay İşbirliği Örgütüne “diyalog ortağı” olunması yönündeki öneriyi onayladı. Şangay İşbirliği Örgütü’nde diyalog ortağı statüsü, tam üyelik elde etmek için bir aşama ve ön adımı oluşturuyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Aralık 2022’de Riyad’ı ziyaret etmişti. Ziyareti sırasında Suudi Arabistan ile Çin arasında “kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması” imzalanmıştı.

Türkiye’nin “diyalog ortağı” olarak yer aldığı ŞİÖ, ilk olarak “Şanghay Beşlisi” adıyla 1996’da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan temsilcilerinin Çin’in Şanghay kentinde bir araya gelerek Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşması’nı imzalamasıyla kurulmuştu.

Özbekistan’ın 2001’de katılımıyla üye sayısı 6’ya çıkan Şanghay Beşlisi’nin adı “Şanghay İşbirliği Örgütü” olarak değiştirilmişti. Pakistan ve Hindistan da daha sonra tam üye olarak örgüte kabul edilmişti.

Şanghay İşbirliği Örgütünde 8 üyesinin yanı sıra tam üyelik sürecindeki 4 gözlemci üye ve Türkiye dahil 6 diyalog ortağı bulunuyor. (AA)

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