Suudi Arabistan ve Mısır’dan İran’a tepki

Suudi Arabistan ile Mısır, İran'ın Arap bölgesinin işlerine müdahalesini reddederek, Yemen'deki Husilerin enerji naklinde kullanılan deniz seyrüsefer hatlarının güvenliğini hedef almasından duydukları endişeyi dile getirdi.

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri başkanlığında başkent Riyad’da gerçekleştirilen Siyasi İstişare Komitesi Toplantısı’ndan sonra ortak açıklama yapıldı.

Ortak açıklamada, iki tarafın, İran’ın uluslararası nükleer yükümlülüklerine tam saygı duyması ve nükleer programının barışçıl olmasını sağlaması gerektiği konusunda hemfikir olduğu belirtildi.

İRAN’A KINAMA

Tarafların ayrıca İran’ı “silahlı militanları destekleme ve deniz seyrüseferini tehdit etme de dahil” Arap ülkelerinin işlerine karışmama ilkesine uymaya ve bölgeyi istikrarsızlaştırıcı her türlü faaliyetten uzaklaştırmaya yönelik çabaları destekledikleri aktarılan açıklamada, İran’ın Babu’l Mendeb Boğazı ve Kızıldeniz’deki deniz ulaşımının güvenliğini ve emniyetini baltalama girişimleri kınandı.

Açıklamada, önemli su yollarında seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak için ortak işbirliğini desteklemenin ve güçlendirmenin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrara yönelik tehdit teşkil eden girişimlere karşı koymanın zorunlu olduğu vurgulandı.

“DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ”

Husilerin, küresel enerji güvenliğini ve tedarik istikrarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde uluslararası nakliye yollarının güvenliğini hedef almayı sürdürmesinden derin endişe duyulduğu aktarıldı.

Yemen, Libya ve Suriye’deki krizlerin siyasi yollarla çözülmesinin desteklendiği vurgulanan açıklamada, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasının ve Lübnan’da Cumhurbaşkanının seçiminin hızlandırılmasının önemi vurgulandı.

Açıklamaya göre, Mısır’ın su güvenliğine tam desteğini vurgulayan Suudi Arabistan, Etiyopya’yı, inşasını sürdürdüğü Hedasi (Nahda) Barajı’nın doldurulması ve işletilmesiyle ilgili herhangi bir tek taraflı icraatta bulunmamaya ve ülkesinin kalkınma hedeflerini gerçekleştirirken Mısır ve Sudan’a zarar vermemeye çağırdı. (AA)

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